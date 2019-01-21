Дмитрий Орлов: "После поражения от "Чикаго" тренеры проводили с нами собрание"

После поражения от "Чикаго" (5:8) российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов дал интервью "СЭ", в котором объяснил причины неудачных результатов, выразил свое отношение по поводу отмены Кубка мира и поделился радостью за партнера по команде Александра Овечкина. Последний в скором времени может стать самым результативным российским игроком в НХЛ за всю историю.

– Что происходит с "Вашингтоном"? Пять поражений подряд.

– Где-то не до конца играем, где-то концентрацию теряем. Из-за этого и идут какие-то ошибки, которые приводят к голам. После поражения от "Чикаго" тренеры проводили с нами собрание. Мы поговорили, будем стараться быть лучше, потому что мы не должны так играть. Прекрасно знаем, что у нас отличная команда и игроки, которые могут показывать хороший хоккей. Нам нужно помогать чистить наш пятак и не давать противникам легко забивать с него.

– Насколько обидной вышла шайба, которая влетела от вашей перчатки в ворота "Кэпс"?

– Бывает такое. Хотел просто очистить пятак, чтобы шайба ушла от ворот, но так получилось, что попал в свои ворота. Но все же не один гол решил игру…

"Играть за свою страну – всегда удовольствие". Орлов – о кризисе "Вашингтоне", обидном автоголе и отмене Кубка мира

