08:33 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дмитрий Орлов: "Овечкин всегда подтверждает, что является лидером НХЛ"

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Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов подчеркнул, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, всегда показывает высокий уровень игры.

Всего в активе нападающего теперь 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Он всегда показывает свою игру, постоянно подтверждая, что является лидером лиги, - приводит Nhl.com/ru слова Орлова. - Приятно иметь такого капитана в своей команде. Мы все рады, что он набрал 1000 очков. Это красивый рубеж.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/players-veterans-about-alex-ovechkin-1000-pionts/c-285571814

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