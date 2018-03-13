Дмитрий Орлов: "Овечкин вошел в великолепную двадцатку. Впереди у него еще полно голов"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов поздравил капитана команды Александра Овечкина с 600-й шайбой в НХЛ. Юбилейным для форварда стал второй точный бросок в матче регулярного чемпионата лиги против "Виннипега" (3:2 ОТ).

- Я очень рад за Сашу. Он очень долго шел к этому. И вот, наконец, случилось, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Орлова. - Это большой юбилей. Очень важный не только для команды, но и для самого Александра, для его семьи. Немногим это удавалось, и Овечкин вошел в великолепную двадцатку. Суперзвезда этой лиги. Но думаю, впереди у него еще полно голов, и он нам принесет много радости. Пожелаем ему удачи.

Мы очень хотели победить, чтобы не испортить праздник Саше. Тем более разгорелась борьба за плей-офф, все команды идут рядом в таблице. Овечкин - наш лидер, забил эти два гола, принес победу. Хотя не мог забить до этого в трех матчах. Давление было большим, пресса постоянно спрашивала: "Когда же это случится?"

Тяжело выходить на лед с такими мыслями. Но при своих болельщиках он это сделал. Очень важный день для Саши. Он умеет выстреливать именно в такие моменты, выходит заряженным на игру. С первой же смены видно, когда он рвет в атаку, много бросает, применяет силовые приемы. Человек в игре, хочет забить именно сегодня. И вот теперь у Овечкина сложилось все, как нужно.

Способен ли Овечкин догнать Гретцки и забросить 900 шайб в НХЛ? //

Овечкин четвертым в истории НХЛ забросил 600 шайб менее, чем за 1000 матчей