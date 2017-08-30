Дмитрий Орлов: "Овечкин хочет показать всем, кто он есть"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметил, что его партнер по команде нападающий Александр Овечкин не просто так начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря. По словам защитника, его соотечественник хочет доказать, что все еще является суперзвездой.

– После проигрыша "Питтсбургу" было много негатива по отношению к команде и к нему лично, – цитирует Орлова nbcsports.com. Все это понимают и хотят показать, что мы можем все. Овечкин хочет оставаться на том уровне, где он всегда был – одной из суперзвезд в лиге. Он хочет работать и показать всем, кто он есть.