Дмитрий Орлов: "Нужно начинать играть с первого периода и не оставлять вратаря на расстрел"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов посетовал на слабую игру команды в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (1:2). По его словам, на концентрацию "Кэпиталз" повлиял пятидневный перерыв.

- Тяжеловато было. Вторая игра подряд после выходных, - сказал Орлов в интервью пресс-службе НХЛ. - Оба раза первые периоды плохие получились. Не могли войти в игру. У нас вратари спасали, дали шансы. Из-за этого мы наращивали темп, добавляли, начинали лучше играть. Но надо начинать срау с первого периода и не оставлять вратарей на расстрел.

Одно очко за две игры - это не то, что мы хотели. Но в следующей встрече постараемся играть с самого начала, находить нашу игру, которую показывали до отпуска.

Второй и третий период мы провели очень хорошо. Перебросали "Нью-Йорк", атаковали, были шансы выиграть. Провалов, как в первом периоде, не было. Просто чуть не хватило.