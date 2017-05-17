Дмитрий Орлов: "Нэшвилл" выиграет Кубок Стэнли"

Защитник сборной России и "Вашингтона" Дмитрий Орлов считает, что Кубок Стэнли в этом сезоне выиграет "Нэшвилл", передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что "Кэпиталз" уступил "Питтсбургу" в плей-офф со счетом 3-4 в серии и выбыл из розыгрыша турнира.

– Триумф "Питтсбурга" в плей-офф станет для вас утешением?

– Не хочу забивать этим голову, – сказал Орлов. – Мы проиграли, и у "Вашингтона" закончился сезон. В следующем чемпионате будем доказывать, что мы можем хорошо пройти регулярный чемпионат и попасть в плей-офф, а там снова наращивать уверенность и игру.

– Кто сыграет в финале?

– Почему-то чувствую, что Кубок Стэнли выиграет "Нэшвилл". Смотрел несколько их матчей. Они здорово играют от обороны. У них есть хорошие топ-4 в линии обороны и вратарь очень здорово играет, а в нападении есть кому забить. Шансы хорошие, но в плей-офф никогда не знаешь. Я не провидец, чтобы утверждать наверняка.