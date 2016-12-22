Дмитрий Орлов: "Нельзя сказать, что "Вашингтон" играл плохо в матче с "Филадельфией"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов подчеркнул, что главный тренер Барри Тротц подбодрил команду после поражения от "Филадельфии" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата. 25-летний игрок уверен, что в этой встрече удача была на стороне соперника.

- Игра с "Филадельфией" получилась интересной, - сказал Орлов в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ. - Было много борьбы, обе команды хотели победить. В овертайме создали немного моментов. Сегодня все старались, блокировали броски, вратари делали хорошие сейвы, чтобы оставить команду в игре. Все решилось в серии буллитов.

Обидное поражение, но тренер нас подбодрил. "Вашингтон" играл на выезде, взял очко, и это хорошо. Не сказать, что мы плохо действовали, просто сопернику сегодня где-то повезло больше. Впереди еще много игр. Думаю, что мы еще сможем обыграть "Филадельфию".

- Буллиты - это лотерея или навыки?

- Это мастерство. Мастерство вратарей, мастерство нападающих. Никогда не знаешь, как закончится серия, но я не считаю, что это удача или что-то еще.