Дмитрий Орлов: "Не волнуются и не боятся только дураки"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов считает, что в первом матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (4:6) его команде удалось доминировать лишь отрезками. Он отметил, что в последующих встречах "Кэпиталз" стоит избежать глупых удалений.

– Мы недовольны поражением. Я бы не стал говорить, что у нас все было хорошо – потерь было многовато, хотя и хорошее было. "Вегас" владел преимуществом, но и нам отрезками удавалось доминировать. Я лично сыграл удачно, дай бог чтобы и дальше так было. Надо добавлять, как и всем, продолжать биться друг за друга.

Плохое начало первого и второго периодов? Это все из-за потерь на синей линии. Тяжело рассчитывать на успех, когда против такого быстрого соперника теряешь шайбу. В передачах надо поменьше ошибаться. Возможно, в какие-то моменты надо сыграть проще и вбросить шайбу в зону, а там уже за нее побороться. Это может помочь лучше начинать матчи.

Все нервничали. Это же первая игра финала. Не волнуются и не боятся только дураки. Конечно, была нервозность, но с первой сменой все ушло и стала появляться уверенность.

На судей не обращаем внимание. Не надо на это распыляться и тратить эмоции. Главное – самим не допускать глупых удалений.

Вчера игра была сумасшедшей, но дальше вряд ли будет забиваться столько же голов. Обе команды не хотят столько пропускать и будут надежнее играть в обороне. Хотя по интенсивности и напряжению игра должна остаться такой же.

Второй матч серии между "Вегасом" и "Вашингтоном" состоится в ночь на 31 мая. Начало игры – 3.00 по московскому времени.

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