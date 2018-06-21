Дмитрий Орлов: "Не могу сказать, когда привезу Кубок Стэнли в Новокузнецк"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сказал, что пока не знает, когда сможет привезти Кубок Стэнли в родной Новокузнецк.
Нам еще не объявляли даты, когда дадут трофей, так что я не могу назвать, когда именно приеду в родной город (Новокузнецк - прим "СЭ"). И даже план мероприятий сказать не могу. То ли стоит его выставить на площади, то ли отвезти на арену. Единственное, что я точно хочу, так это встретиться с каждым возрастом в школе "Металлурга", пообщаться с ребятами, сфотографироваться. Не исключено, что для многих это станет ориентиром в карьере, - сказал Орлов (Алексей ШЕВЧЕНКО).
Полная версия интервью - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/hochu-igrat-v-nhl-dolgo-no-v-ssha-ne-ostanus-dmitriy-orlov-o-kubke-stenli-znarke-i-trampe-1424477/