Дмитрий Орлов: "Не могу сказать, когда привезу Кубок Стэнли в Новокузнецк"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сказал, что пока не знает, когда сможет привезти Кубок Стэнли в родной Новокузнецк.

Нам еще не объявляли даты, когда дадут трофей, так что я не могу назвать, когда именно приеду в родной город (Новокузнецк - прим "СЭ"). И даже план мероприятий сказать не могу. То ли стоит его выставить на площади, то ли отвезти на арену. Единственное, что я точно хочу, так это встретиться с каждым возрастом в школе "Металлурга", пообщаться с ребятами, сфотографироваться. Не исключено, что для многих это станет ориентиром в карьере, - сказал Орлов (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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