Дмитрий Орлов: "Наверное, Овечкин недооцененный распасовщик, но его кредо – броски"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов высоко оценил игру капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (4:2). В этой встрече нападающий, набравший два (1+1) очка, забросил 30-ю шайбу в сезоне и отдал 500-ю передачу в карьере.

– Недооцененный распасовщик? Наверное, да, – приводит Nhl.com/ru слова Орлова. – Овечкин умеет играть в пас, когда этого хочет. Он может так показать бросок, что все поверят, и сделать передачу на пустые ворота. Он мастер. Хотя его кредо – это все равно броски. Он все правильно делает. А наша задача – постоянно быть готовыми к его пасу.

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда