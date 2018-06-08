Дмитрий Орлов: "Наконец-то Овечкин выиграл Кубок, наконец-то это сделал "Вашингтон"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов после победы над "Вегасом" (4:3, 4-1 в серии) в финале Кубка Стэнли отметил, что команда будет праздновать успех по-максимуму. Клуб, вступившей в НХЛ в 1974 году, впервые выиграл главный трофей лиги.

– Я заранее этот момент не представлял, хотя в голове крутилось очень много мыслей. Выиграть хотелось очень сильно, – цитирует Орлова официальный сайт НХЛ. – Это же Кубок Стэнли, приз, к которому стремятся все хоккеисты. В нас никто не верил, но мы доказали, что у нас хорошая команда. Мы друг в друга верили, работали друг на друга. Спасибо всем болельщикам и родным. Это невероятное ощущение. Думаю, что в России сейчас тоже все с ума сходят. Наконец-то Саша выиграл Кубок, наконец-то это сделал "Вашингтон"! Мы будем праздновать по-максимуму. Думаю, что мы можем себе это позволить. Конечно, эмоции Ови можно понять. Это дорогого стоит. Все происходящее – словно сказка. Лучше и быть не может.