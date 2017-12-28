Дмитрий Орлов: "Надеюсь, когда-нибудь дойду до Матча звезд"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов мечтает о том, чтобы принять участие в матче в Матче звезд НХЛ. При этом хоккеист отметил, что на данный момент старается прогрессировать в каждом сезоне. Напомним, что Матч звезд в 2018 году пройдет в Тампе 27-28 января.

– Кого бы вы выдвинули из "Вашингтона" на Матч звезд? – вопрос Орлову.

– Много кого можно выбрать из наших. Саша Овечкин, Женя Кузнецов, Бэкстрем, Холтби спокойно могут туда ехать и будут лучшими. Хорошо, что такие люди есть в нашей команде.

– Мечтаете сами там сыграть?

– Конечно, в будущем хотелось бы там сыграть. Пока стараюсь прибавлять с каждым сезоном и, надеюсь, когда-нибудь дойду до этого.

– Вы превратились в одного из ключевых защитников "Вашингтона". Насколько комфортно в этом статусе? Можете уже взять слово в раздевалке?

– Я обычно не разговорчив в раздевалке, стараюсь сдерживать мысли и эмоции. Приятно, что дают играть больше. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)