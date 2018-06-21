Дмитрий Орлов: "Игровым временем я доволен, но хотелось бы побольше играть в неравных составах"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сказал, что доволен своим игровым временем в прошедшем сезон, но предпочел бы чаше играть в большинстве.
– В этом сезоне вы очень много играли в неравных составах.
– Да, игровым временем я доволен. Но у меня было второе большинство, второе меньшинство. Конечно, хотелось бы побольше играть в неравных составах, например, в большинстве. Я люблю атаковать. В этом сезоне столько было выходов "два в один". Просто иногда не забивали. Но я не собираюсь жаловаться на то, что мне не доверяли, - сказал Орлов.(Алексей ШЕВЧЕНКО)
Полная версия интервью – здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/hochu-igrat-v-nhl-dolgo-no-v-ssha-ne-ostanus-dmitriy-orlov-o-kubke-stenli-znarke-i-trampe-1424477/
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