Дмитрий Орлов: "Игровым временем я доволен, но хотелось бы побольше играть в неравных составах"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сказал, что доволен своим игровым временем в прошедшем сезон, но предпочел бы чаше играть в большинстве.

– В этом сезоне вы очень много играли в неравных составах.

– Да, игровым временем я доволен. Но у меня было второе большинство, второе меньшинство. Конечно, хотелось бы побольше играть в неравных составах, например, в большинстве. Я люблю атаковать. В этом сезоне столько было выходов "два в один". Просто иногда не забивали. Но я не собираюсь жаловаться на то, что мне не доверяли, - сказал Орлов.(Алексей ШЕВЧЕНКО)

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