Дмитрий Орлов и Кубок Стэнли в Новокузнецке. Видео

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, привезший Кубок Стэнли в Новокузнецк, поблагодарил всех за организацию и участие в мероприятии, а также извинился за задержку.

Напомним, привезти трофей в Новокузнецк удалось не с первого раза. Утром 17 августа в аэропорту "Спиченково" обнаружилось, что на борту самолета "Москва – Новокузнецк" Кубка нет. Трофей забыли в багажном отделении аэропорта Москвы. Тогда организаторы договорились о том, чтобы Кубок доставили в Новосибирск, откуда вертолетом – в Новокузнецк.

– Дорогие друзья! Огромное спасибо, что разделили с нами наш праздник! Для нас это значимое и большое событие! Еще раз приносим искренние извинения за задержку с кубком, – написао Орлов в Инстаграме. – И спасибо за понимание, мы старались сделать все максимально быстро! Спасибо за теплый прием! Нашим родным, друзьям, тренерам, отдельная благодарность! Вы сделали наш праздник, наш день! Мы никогда не забудем этот праздник!