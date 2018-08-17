Дмитрий Орлов: "Есть пельмени из Кубка Стэнли или делать что-то подобное не планирую"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов объяснил задержку с доставкой Кубка Стэнли в Новокузнецк и рассказал, что не будет делать с главным трофеем НХЛ.

– Произошел форс-мажор. Вины новокузнецкой стороны здесь нет. Озвучить причины пока не можем, – цитирует Орлова портал Новокузнецк.Ru. - Главное – кубок прилетит, и горожане смогут его увидеть. В 18 часов на Площади торжеств начнется развлекательная программа, с 19 до 22 часов состоится показ Кубка Стэнли. С нашей стороны была попытка договориться, чтобы выставить кубок в Новокузнецке еще и 18 августа, но нам не разрешили. Овечкина и Кузнецова не будет – не смогли. Надеюсь, мы еще раз выиграем кубок, и тогда они прилетят. Есть пельмени из кубка или делать что-то подобное не планирую.