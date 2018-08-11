Дмитрий Орлов: "Если бы Дзюба выбрал хоккей, то точно нашел бы себя в нем"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что нападающий сборной России Артем Дзюба мог бы преуспеть и в хоккее. Также он назвал форварда одним из лидеров российской команды на чемпионате мира-2018.

– Кто понравился в составе сборной России на ЧМ-2018?

– Всю команду можно выделить, но Акинфеев запомнился отбитыми пенальти. И, конечно, Дзюба молодец. Его взяли в последний момент, были сомнения в нем, но он всем доказал, что является хорошим игроком. Сейчас Артем находится на пике формы. Вокруг него много ажиотажа, этим надо пользоваться.

– Ковальчук и Малкин пригласили его поучаствовать в благотворительном хоккейном матче в Сочи. Из Дзюбы мог бы получиться хоккеист силового плана типа вашего одноклубника Уилсона?

– Наверное, да. У Артема хорошие физические данные. Если бы он выбрал хоккей, то точно нашел бы себя в нашем виде спорта. (Михаил ЗИСЛИС)

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