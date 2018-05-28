Дмитрий Орлов: "Думаю, Овечкин счастлив. Но мы все хотим большего"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов в интервью русскоязычному сайту НХЛ отметил, что его команда не ограничится простым выходом в финал Кубка Стэнли. Напомним, что "Кэпиталз" в решающей серии в борьбе за трофей будут играть против "Вегаса".

- Саша (Овечкин) давно играет в НХЛ, и наконец ему удалось дойти до финала, – сказал защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов. – Думаю, что он очень счастлив. Но мы все хотим большего.