Дмитрий Квартальнов: "История Красковского - урок молодежи, что нельзя жить кредитами доверия"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов отметил, что история форварда Павла Красковского должна стать уроком для молодых хоккеистов. По его словам, нельзя жить кредитами доверия.

Красковский, серебряный призер чемпионата мира среди молодежи 2016 года, в предыдущих четырех сезонах привлекался в главную сборную России. В текущем сезоне 22-летний форвард набрал одно очко в 20 матчах за "Локомотив". Красковский получил травму 5 ноября в игре с "Витязем" и вернется в строй в конце месяца.

- Сложно Пашке сейчас. Вопрос здесь простой, я уже не раз говорил на эту тему. Красковскому надо просто взять и банально работать - иначе свою игру не найти, - цитирует РИА Новости Квартальнова. - Надо закусить удила, поискать в себе ответы и начинать работать, ничего нового здесь нет. Но я скажу, что в плане работы он уже стал намного лучше, чем был.

Все началось не сегодня, уже в прошлом сезоне у него была не очень хорошая статистика. Это урок всем молодым ребятам, что нельзя жить кредитами доверия. Потому что год-два-три в таком формате, и всё - карьера закончилась. Сейчас у нас такая лига, что молодежь реально наступает на пятки. И не только в "Локомотиве", это есть и в других клубах. Все хотят играть, все хотят быть в составе. Но я думаю, что Пашка на правильном пути, он все понял прекрасно и стал работать, просто в последней игре перед паузой травму получил.