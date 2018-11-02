Дмитрий Куликов: "Юбердо сильно не люблю, поэтому по голове дал. Шутка"

Защитник "Виннипега" в беседе с журналистами подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (4:2) в Хельсинки.

- Сначала тяжеловато было втянуться, - заявил Куликов. - Чувствуешь себя не на все 100 процентов. "Флорида" была в той же лодке. В этот раз не у кого заснуть не получается. Все усталые ходят. Победили, кто больше хотел, и кому больше большинства дали (улыбается).

- Настрой на первую команду в НХЛ у вас особый?

- Это было в первые пару лет (после ухода) хотелось сыграть намного лучше, чем против других.

- Из-за этого удалялись?

- Просто случайно получилось - соперник оставил шайбу и заблокировал меня. Я клюшку переносил через него и не увидел, что Юбердо низко был. Просто не люблю его сильно, поэтому по голове дал (смеется). Да шутка, случайно получилось.

- За кого болели трибуны?

- Думаю, за нас больше (улыбается). Болельщиков "Виннипега" здесь больше, да и вообще болельщиков больше, чем у "Флориды". Не знал, что много русских на трибунах. Просто приятно, что так много народу собралось.

- Лайне сделал хет-трик. Ему специально подсовывали шайбы?

- Он большую часть шайб в большинстве забрасывает. У нас сегодня были и "5 на 3", и "5 на 4" сколько хочешь, поэтому были возможности. Рад, что в важном для него матче он забил три гола.

- Какие отличия от матчей за океаном?

- Лед был мягкий, раскалывался весь. Атмосфера другая. (Евгений Белоусов)