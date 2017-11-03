Дмитрий Куликов: "Виннипег" слабо начал сезон, но я не удивлен тому, что все наладилось"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов не сомневался в том, что команда сумеет проявить себя, несмотря на слабый старт в сезоне. По словам 27-летнего россиянина, поражения не свидетельствуют о том, что "Джетс" – плохая команда.

– Мы начали слабо и проиграли два матча с крупным счетом. Однако это совершенно не означало, что мы плохая команда, – приводит Nhl.com/ru слова Куликова. – Так сложились обстоятельства. И никто не стал паниковать, кого-то винить, на кого-то показывать пальцем. Вместо этого мы собрались и с того момента все наладилось.

Я действительно не удивлен, что мы так хорошо выглядим. Я знал, что наша команда способна играть с любой другой в лиге. И выигрывать. С таким талантом в нападении мы будем и дальше продолжать забивать.

Сейчас нужно сделать поправки в защите. Тренеры делают большой фокус именно на игре в обороне. На всех тренировках мы отрабатываем специальные упражнения, много уделяем внимания действиям без шайбы, пытаясь превратить все это в настоящую систему.

На данный момент "Виннипег" занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе "Джетс" 16 очков после 12 матчей.