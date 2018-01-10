Дмитрий Куликов: "В Западной конференции более силовая игра"

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов высоко оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (7:4). При этом хоккеист подчеркнул, что "Джетс" должны показывать хороший хоккей в каждой встрече.

– Хорошо играли сегодня, – заявил Куликов. – Все борются и пытаются попасть в восьмерку, – начал Куликов. – Для нас ничего не меняется. На каком бы мы не были месте должны хорошо действовать в каждом матче.

– Для вас это первый сезон на "Западе". Большая разница после "Баффало" и "Флориды"?

– По-другому играется, расписание труднее составлено, чем на "Востоке". Много перелетов – города расположены дальше друг от друга.

– Согласитесь со стереотипом о том, что в Западной конференции более силовая игра.

– Да. Не то чтобы бы больше силовых приемов. На "Западе" больше нападающих, у которых тяжело отобрать шайбу.

– В Канаде давление выше, чем во Флориде?

– Да нет. У нас хороший сезон, и давления нет. Мы играем и получаем удовольствие от хоккея. (Александр ЧЕХОВ)