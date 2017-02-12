Дмитрий Куликов: "В "Бафало" хочется прибавить в результативности"

Защитник "Баффало" Дмитрий Куликов отметил, что чувствует себя комфортно в команде, но хочет прибавить в результативности. В этом сезоне игрок провел в НХЛ 29 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

- Хотелось бы, чтобы проблемы со здоровьем остались позади, чтобы все прошло уже, - приводит пресс-служба НХЛ слова Куликова. - Сейчас я уже чувствую себя значительно лучше, восстановился на сто процентов. Можно сказать, что чувствую себя комфортно. В плане результативности, конечно, мне хочется прибавить. На самом деле все зависит не только от самого игрока и его стиля игры. Наверное, надо больше бросать по воротам всем защитникам "Баффало" от синей линии, доставлять шайбу до ворот соперника. Даже если она не залетит, то, возможно, кто-то подставит удачно клюшку или сыграет на добивании. Для наших нападающих это очень важно. Считаю, что в этом компоненте надо добавлять и больше бросать.