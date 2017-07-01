Дмитрий Куликов: "Попал в "Виннипег" из-за Шайфли и Уилера"

Новичок "Виннипега" Дмитрий Куликов подчеркнул, что начал думать о переходе в клуб после разговоров с Марком Шайфли и Блейком Уилером. Он также добавил, что команду ждет прекрасное будущее.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на три года. Его зарплата составит 4,333,333 миллиона долларов в год. В минувшем сезоне он выступал в составе "Баффало" и провел за "Сэйбрз" 47 матчей, набрав 5 (2+3) очков.

– Чувствую, что команда идет в правильном направлении, – приводит пресс-служба клуба слова Куликова. – Ее ждет прекрасное будущее. Я попал в "Виннипег" из-за Шайфли и Уилера. Как только я начал с ними общаться, понял, что майка клуба мне очень подойдет.

