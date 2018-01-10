Дмитрий Куликов: "От игры за "Баффало" не осталось никаких воспоминаний"

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов, в минувшем сезоне выступавший в составе "Баффало", подчеркнул, что у него не осталось воспоминаний от игры за "Сэйбрз". По словам хоккеиста, он оставил позади минувший сезон.

– Какие воспоминания остались от "Баффало"? – вопрос Куликову.

– Сезон прошел, я его оставил позади, и не осталось никаких воспоминаний.

– Как изменилась ваша игра за восемь сезонов в НХЛ?

– Конечно, надо адаптироваться под современный хоккей, в котором появляется все больше быстрых молодых игроков. Надо менять свой стиль. Стало меньше зацепов. Моя игра стала сильнее в зоне защиты.

– Каковы ваши цели в этом сезоне?

– Просто помогать команде побеждать и набирать очки. (Александр ЧЕХОВ)