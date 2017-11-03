Дмитрий Куликов: "Никогда не играю с намерением отрубить кому-то руки"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов подчеркнул, что в текущем сезоне он нацелен показывать игру без спадов. 27-летний россиянин хотел бы набирать результативные очки, но для него важнее надежные действия в обороне.

– Цели? Выходить на каждую игру и стараться сделать все для победы твоей команды. Показывать ровный хоккей и быть двусторонним защитником, – приводит Nhl.com/ru слова Куликова. – Набирать очки, конечно, хотелось бы, но самое главное без провалов действовать именно в обороне.

Я никогда не играю с намерением отрубить кому-то руки. Или отобрать шайбу не по правилам. Всегда стараюсь сделать это классическим, если можно так выразиться, путем: либо применить силовой прием, либо оттеснить соперника от шайбы. Лично для меня с новыми трактовками ничего не поменялось. Если ты хороший защитник и умеешь кататься, просто используй это.