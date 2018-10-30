Дмитрий Куликов: "НХЛ и так популярна в Европе, но зато нас смогут увидеть вживую"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов поделился ожиданиями от встречи с "Флоридой" в Хельсинки в рамках NHL Global Series.

– Как вы думаете, скажется ли на команде, что вы летаете посреди сезона в Европу? Раньше такого не бывало. Нужно много времени на акклиматизацию.

– Кто ж знает, скажется или нет. Может быть, команде будет хорошо из-за того, что так надолго улетели. Плюс у нас есть время для сплочения, мы здесь много времени проводим друг с другом. Но большая разница во времени может сказаться, а может и нет.

– Как вообще относитесь к идее проведения вынесенных матчей? Насколько это популяризует НХЛ в Европе?

– Думаю, НХЛ и так популярна в Европе даже без таких игр. Но это возможность для европейцев увидеть матчи НХЛ вживую – это большой праздник. Когда мы сюда приезжали с "Флоридой", был большой ажиотаж. И болельщики болели не за какую-то конкретную команду, а просто хотели посмотреть хороший хоккей.

– Лайне город вам уже показывал?

– Нет, мы еще ничего не видели. Прилетели в воскресенье, а вчера весь день спали.

– Где погода хуже: в Виннипеге или Хельсинки?

– Практически одинаковая.

– Кто сильнее среди финов: Лайне или Барков?

– Это не ко мне вопрос. Это для фанатов вопросы, я не могу сравнивать игроков.

– Русские хоккеисты, выступающие в НХЛ, часто встречаются друг с другом перед играми. Собираетесь ли увидеться с ребятами из "Флориды"?

– Да, конечно. Обязательно пойдем на ужин сходим. (Игорь Еронко) ​