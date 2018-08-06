Дмитрий Кагарлицкий: "НХЛ? Не хочу ехать туда, где меня не ждут"

Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий отметил, что не собирается за океан. По словам хоккеиста, него никогда не было предоложений из НХЛ.

— Шипачев поехал за океан в 30 лет. Вам в следующем году будет столько же. Согласитесь поехать туда, если будет возможность?

— У меня никогда не было предложений из НХЛ. Поэтому нет смысла об этом думать и говорить. Если бы поступило предложение, я бы его рассмотрел. Но у меня их никогда не было, а самому напрашиваться и искать какие-то варианты нет смысла. Не хочу ехать туда, где меня не ждут.