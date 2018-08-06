07:25 | Хоккей — НХЛ

Дмитрий Кагарлицкий: "НХЛ? Не хочу ехать туда, где меня не ждут"


Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий отметил, что не собирается за океан. По словам хоккеиста,  него никогда не было предоложений из НХЛ.

 Шипачев поехал за океан в 30 лет. Вам в следующем году будет столько же. Согласитесь поехать туда, если будет возможность?

— У меня никогда не было предложений из НХЛ. Поэтому нет смысла об этом думать и говорить. Если бы поступило предложение, я бы его рассмотрел. Но у меня их никогда не было, а самому напрашиваться и искать какие-то варианты нет смысла. Не хочу ехать туда, где меня не ждут.

Дополнительная информация

https://iz.ru/774206/aleksei-fomin/dmitrii-kagarlitckii-v-nkhl-menia-nikogda-ne-zvali

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