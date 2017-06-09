Дмитрий Христич: "Нэшвилл" не развалится и переведет серию в седьмой матч"

Бывший нападающий "Вашингтона", "Лос-Анджелеса", "Бостона" и "Торонто" Дмитрий Христич поделился впечатлениями о финальной серии Кубка Стэнли. Накануне "Питтсбург" разгромил "Нэшвилл" в пятом матче финала (6:0) и повел в серии 3-2.

– Соперники очень здорово выступают дома, – сказал Христич. – Хотя первые два матча в Питтсбурге гости провели лучше, но везение было не на их стороне. Однако затем "Предаторз" одержали две уверенные победы. На такой ноте сегодня "Пингвинз" разгромили их 6:0. Тем не менее, считаю, что "Нэшвилл" не развалится, в следующем матче сыграет достойно и переведет серию в седьмую встречу. Команда Лавиолетта доказала, что может собираться даже после поражений. (Евгений БЕЛОУСОВ)