Директор скаутского бюро НХЛ: "Кравцов вышел Денисенко, потому что замечательно проявил себя в плей-офф"

Директор европейского отдела скаутского бюро НХЛ Горан Штубб объяснил, почему в финальной версии рейтинга драфта нападающий Виталий Кравцов оказался выше Григория Денисенко. Напомним, что форвард "Трактор" на 3-й строчке среди игроков, выступающих в Европе, Денисенко – седьмой.

– Мы поставили Кравцова выше Денисенко, потому что он замечательно проявил себя в плей-офф КХЛ. И он был в основном составе "Трактора" в течение всего сезона, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Штубба.

Кравцов провел 50 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрал 18 (10+8) очков. Денисенко провел 4 игры в плей-офф за "Локомотив" и очков не набрал.