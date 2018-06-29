Директор "Рейнджерс": Кравцов - особенный игрок. Ему нужно начинать карьеру в Северной Америке"

Директор "Рейнджерс" Горди Кларк рассказал, что он думает о будущем нападающего Виталия Кравцова. Он был выбран клубом на драфте 2018 года.

- Мы считаем Кравцова особенным игроком, - цитирует функционера New York Post. - В мужской взрослой лиге (КХЛ) он показал, что может создавать и принимать решения на элитном уровне. Он может создать что-то из ничего.

Контракт 18-летнего игрока с "Трактором" действует еще год. В то же время Кларк считает, что ему нужно поскорее принять решение о своем будущем и выкупить свой контракт, чтобы начать выступления в Северной Америке (НХЛ или минорных лигах).

Ему нужно набрать габариты, - продолжил директор, - но это типично для всех русских, которые появляются здесь. Вспомните, например, Павла Бучневича. До перехода к нам он ни разу не видел комнату для взвешивания, но после того, как прошел подготовку с нами, он добавил.

Российский форвард в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Трактор" в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (4+3) очка. В плей-офф он сыграл 16 матчей и набрал 11 (6+5 очков).