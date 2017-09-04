Директор по развитию игроков "Чикаго": "Пришлось обменять Панарина из-за проблемы с его будущей зарплатой"

Директор по развитию игроков "Чикаго" Барри Смит сообщил о том, что клуб был вынужден обменять российского нападающего Артемия Панарина в "Коламбус". По его словам, это связано с проблемой с его будущей заработной платой.

– Панарин – отличный человек и хоккеист. Умный и талантливый, – приводит "Спорт день за днем" слова Смита. – В связке с Патриком Кейном Артемий отлично справлялся. Но нам пришлось его обменять из-за проблемы с его будущей зарплатой. Да, и Тэйвз будет теперь играть в одном звене с Кейном.

– Почему Илью Ковальчука не взяли обратно в НХЛ? Сам он сказал, что не поехал за океан, чтобы иметь возможность сыграть на Олимпиаде…

– Ковальчук – хоккеист высокого уровня, но давно не выступал в НХЛ и стал еще старше.

– Какие перспективы в НХЛ у Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, в межсезонье покинувших СКА?

– Шипачева я, признаться, не очень хорошо знаю, к тому же он собирается в новую команду НХЛ – "Вегас", – о которой еще трудно судить. Дадонов – хороший нападающий, и было бы здорово иметь такого парня в "Чикаго". Он может провести очень хороший сезон во "Флориде".