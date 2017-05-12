Дион Фанеф: "Все игроки "Оттавы" в детстве мечтали о выходе в финал конференции"

Защитник "Оттавы" Дион Фанеф уверен, что его команда может навязать борьбу "Питтсбургу" в финале Восточной конференции. 32-летний канадец впервые сыграет в финале конференции, поэтому с нетерпением ждет встречи с действующим обладателем Кубка Стэнли.

- Мне очень приятно осознавать, что я буду играть в финале конференции, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Фанефа. - Нам еще надо работать. "Оттава" прошла "Бостон", "Нью-Йорк", и я очень рад, что играю в такой команде. Мы вошли в число четырех сильнейших клубов лиги. Это отличный результат, но мы еще можем поиграть. Понимаем, где находимся, понимаем, что нас ждет. В субботу начинается очередной раунд. Команда уже добилась определенного результата и знает, как надо работать. Нам надо продолжать в том же духе. Мы все в детстве мечтали об этом. Но нам еще надо работать.