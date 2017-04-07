15:55 7 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Дион Фанеф: "Оттава" выполнила задачу на сезон, выйдя в плей-офф"

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Защитник "Оттавы" Дион Фанеф после победы над "Бостоном" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ рад, что команда обеспечила себе выход в плей-офф. По его словам, "Сенаторз" действовали как единое целое на протяжении всего сезона.

- Приятно осознавать, что мы выполнили задачу, которую поставили в начале сезона, и мы с ней справились, несмотря на все проблемы, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Фанефа. - Были взлеты, были спады, но мы справились.

Сегодняшний матч стал показательным - так мы играли в течение всего года. Мы действовали плотно, не давали сопернику развернуться. Мы часто так играли. Приятно понимать, что мы сможем выступить в плей-офф. И очень приятно, что мы сделали это все вместе. Мы играли как команда в течение всего чемпионата.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/senators-playoff-berth-fueled-by-adversity/c-288524774

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