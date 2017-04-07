Дион Фанеф: "Оттава" выполнила задачу на сезон, выйдя в плей-офф"

Защитник "Оттавы" Дион Фанеф после победы над "Бостоном" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ рад, что команда обеспечила себе выход в плей-офф. По его словам, "Сенаторз" действовали как единое целое на протяжении всего сезона.

- Приятно осознавать, что мы выполнили задачу, которую поставили в начале сезона, и мы с ней справились, несмотря на все проблемы, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Фанефа. - Были взлеты, были спады, но мы справились.

Сегодняшний матч стал показательным - так мы играли в течение всего года. Мы действовали плотно, не давали сопернику развернуться. Мы часто так играли. Приятно понимать, что мы сможем выступить в плей-офф. И очень приятно, что мы сделали это все вместе. Мы играли как команда в течение всего чемпионата.