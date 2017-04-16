Дион Фанеф: "Гол "Бостону" - самый важный в моей карьере"

Защитник "Оттавы" Дион Фанеф отметил, что гол в овертайме матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Бостона" (4:3) - самый важный в его карьере. "Сенаторз" после поражения в первой игре сравнял счет в серии.

- В плей-офф многое зависит от импульса, толчка, попыток найти способ разогнать свою игру, - цитирует официальный сайт НХЛ Фанефа. - Этот гол - самый важный из всех, что я забивал. Мне приятно сделать это здесь, на глазах у наших болельщиков. Я играл в НХЛ 12 сезонов, и это моя первая победа в овертайме в матче плей-офф. Потрясающие ощущения.