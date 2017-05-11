"Динамо" пожелало Миронову удачи в НХЛ

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с защитником Андреем Мироновым. Ранее сообщалось, что 22-летний хоккеист продолжит карьеру в "Колорадо" и подпишет соглашение с клубом НХЛ в ближайшие дни.

"Удачи в дальнейшей карьере, Андрей! Мы будем скучать" – говорится в Твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что "Колорадо" не подписывал с Мироновым соглашение, так как ждал подтверждение расторжения контракта игрока с "Динамо". Сейчас 22-летний хоккеист в составе сборной России выступает на чемпионате мира-2017. В минувшем сезоне КХЛ он провел 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка, также он записал на свой счет три голевые передачи в 9 встречах плей-офф.