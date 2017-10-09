Дэйв Тэллон: "Матесон - важная часть молодого костяка "Флориды"

Генеральный менеджер "Флориды" Дэйв Тэллон рад подписанию нового контракта с защитником Майклом Матесоном. Ранее сообщалось, что соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет.

– Матесон динамичный и умный защитник, который обладает безупречным характером и правильно относится к своему делу. Он – важная часть молодого костяка "Флориды", – приводит Sportsnet.ca слова Тэллона. – Мы рады, что он останется в команде. Майкл умело играет на синей линии и долго будет важным хоккеистом "Флориды".