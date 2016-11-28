Дэйв Хэкстол: "Сегодня с точки зрения энергии была лучшая игра Любимова"

Главный тренер "Филадельфии" Дэйв Хэкстол после победы над "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3) отметил игру звена Брэйдена Шенна, Криса Ванде Вельде и Романа Любимова. Российский хоккеист в сегодняшней встрече записал на свой счет гол и голевую передачу.

- Звено Шенна было олицетворением нашей игры сегодня, - цитирует пресс-служба НХЛ Хэкстола. - С Шенном в центре они играли здорово. Игра в равных составах в исполнении была практичной. Сегодня с точки зрения энергии была лучшая игра Любимова, что может быть очень трудно продемонстрировать, когда не играли почти две недели. Но он показал себя, он был резким, его уровень энергии был высок.