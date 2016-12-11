23:18 11 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Дэйв Хэкстол: "Главное в Проворове - уравновешенность и желание трудиться"

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Главный тренер "Филадельфии" Дэйв Хэкстол отметил, что нападающий команды Иван Проворов является очень трудолюбивым игроком. По словам специалиста, еще одной важной чертой характера россиянина является его уравновешенность.

– Проворов заметно прогрессирует и не собирается останавливаться на достигнутом, – приводит официальный сайт "Филадельфии" слова Хэкстола. – Россиянин упорно работает изо дня в день. Это очень важный показатель того, что к игроку нужно относиться с уважением. Главное в Иване – его уравновешенность и желание трудиться, не покладая рук, изо дня в день. На мой взгляд, это ключевой компонент для молодого хоккеиста.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Проворов провел в составе "Филадельфии" 30 матчей, в которых отметился тремя голами и десятью результативными передачами. 

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shpakЪ

И давно Проворов нападающим стал?

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