Дэйв Хэкстол: "Филадельфии" не нужно ничего менять"

Главный тренер "Филадельфии" Дэйв Хэкстол после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Питтсбурга" (4:5) подчеркнул, что на протяжении 50 минут его команда демонстрировала хорошую игру. По словам специалиста, "Флайерз" нужно поработать над некоторыми аспектами.

- Во втором периоде "Филадельфия" практически не ошибалась, - приводит официальный сайт НХЛ слова Хэкстола. - Можно сказать, что на протяжении 50 минут команда демонстрировала игру, которую бы я хотел видеть, но этого не хватило для победы. Нам не нужно ничего менять. Просто необходимо улучшить некоторые аспекты.