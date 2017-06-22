Дэвид Пойл - лучший генеральный менеджер НХЛ в сезоне-2016/17

Канадец Дэвид Пойл ("Нэшвилл") на вручении наград НХЛ по итогам сезона получил приз лучшему генеральному менеджеру клуба. Его конкурентами были Питер Чиарелли (Эдмонтон) и Пьер Дорион (Оттава). Нэшвилл по итогам сезона впервые в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил Питтсбурга (2-4 в серии).

Напомним, в Лас-Вегасе прошло вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.