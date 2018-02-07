Дэвид Немировски: "Ткачев готов к НХЛ"

Спортивный директор "Адмирала" Дэвид Немировски уверен, что экс-форвард владивостокской команды Владимир Ткачев, недавно перешедший в "Салават Юлаев", готов к переезду в НХЛ.

– Еще в прошлом году я бы сомневался насчет этого, он не был хорош при игре в обороне, – цитирует Sportsnet Немировски. – Но сейчас, думаю, он готов. Ткачев великолепно действует с шайбой. Он избавился от прошлых проблем, стал совсем другим хоккеистом. Он молод, у него может получиться в НХЛ. Нужно только немного добавить в физике, но Владимир и сам знает об этом.

Ранее сообщалось, что "Чикаго" и "Торонто" заинтересованы в приглашении 22-летнего хоккеиста. В этом сезоне он провел 46 матчей за "Адмирал" и "Салават", в которых набрал 37 (17+20) очков.