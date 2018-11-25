Дэвид Куинн: "Гол Овечкина олицетворяет весь второй период"

Главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн считает, что его команда провалила второй период матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (3:5). Команда из Нью-Йорка вела со счетом 2:0, но пропустила за второй период трижды, одну из шайб забросил Александр Овечкин.

– Второй период меня тревожит, – цитирует официальный сайт НХЛ Куинна. – Это был плохой второй период. Мы пропустили трижды за десять минут. Это тяжело переварить. Третий гол Овечкина олицетворяет весь второй период. Мы не сопротивлялись во втором периоде, давая пространство сопернику. Нельзя играть так с кем-либо, не говоря уже об обладателе Кубка Стэнли. Мы плохо катались во втором периоде и не атаковали игроков "Вашингтона".