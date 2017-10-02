Дэвид Бут подписал контракт с "Детройтом"

"Детройт" подписал двусторонний однолетний контракт с нападающим Дэвидом Бутом, информирует официальный сайт клуба. Ранее 32-летний американец находился на просмотре в "Ред Уингз". Его зарплата составит 700 тысяч долларов в год на уровне НХЛ и 250 тысяч – в АХЛ.

Напомним, что Бут в сезоне-2016/17 выступал в КХЛ за "Авангард". Ранее он также играл в "Адмирале".

В НХЛ Бут выступал с 2008 по 2015 год за "Флориду", "Ванкувер" и "Торонто". Всего на его счету 502 матча, в которых он набрал 231 (120+11) очко.