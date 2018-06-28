Деванте Смит-Пелли: "Не стоит покидать место, где ты счастлив"

Нападающий "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли завил, что счастлив в клубе, и поэтому продлил контракт, сообщает в своем Твиттере журналист Стивен Вайно. Ранее стало известно, что новое соглашение 26-летнего канадца рассчитано на один сезон.

- Не стоит покидать место, где ты счастлив и хочешь остаться, - заявил Смит-Пелли. - Тут на меня делают ставку. Я уверен в себе.

В прошедшем сезоне нападающий провел 75 матчей регулярного чемпионата, набрав 16 (7+9), а также сыграл 24 встречи в плей-офф, где записал на свой счет 8 (7+1) баллов.

Смит-Пелли играет за "Кэпиталз" с 2017 года.