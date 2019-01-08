Деван Дубник: "Счет 1:0 добавляет какое-то особенное чувство. Хотелось отстоять на ноль"

Голкипер "Миннесоты" Деван Дубник прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Монреалем" (1:0), где 32-летний канадец отстоял на ноль и отразил 32 броска, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Приятно обыграть "Монреаль". Было довольно странно, что мы так долго проигрывали ранее, когда четыре или пять игр не получалось победить. Так что выигрыши всегда хороши. Просто важно было одержать победу. Конечно, когда счет 1:0, то это добавляет какое-то дополнительное особенное чувство в ощущение от результата матча. Хотелось отстоять на ноль, – приводит слова Дубника официальный сайт НХЛ.

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