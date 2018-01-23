"Детройт" всухую победил "Нью-Джерси", Мразек отразил 37 бросков

"Детройт" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Голкипер "Ред Уингз" Петр Мразек отразил 37 бросков и был назван первой звездой поединка.

"Дэвилз" идут на пятом месте в Восточной конференции, "Ред Уингз" занимают 14-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Детройт" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бертуцци - 2 (Ларкин, Атанасиу), 6:36 - 0:1. Бут - 4 (Эрикссон, Фрк), 38:12 - 0:2. Ларкин - 8 (Атанасиу, Дженсен), 51:02 - 0:3.

Вратари: Шнайдер - Мразек.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 37 (11+12+14) - 30 (12+9+9).