02:40 | Хоккей — НХЛ

"Детройт" всухую победил "Эдмонтон" в 700-м матче Нильсена в НХЛ

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"Детройт" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" потерпели 9-е поражение в этом сезоне и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице "Запада".

В этой встрече по шайбе забросили Франс Нильсен, Густав Нюквист, Мартин Фрк и Энтони Манта. Отметим, что для Нильсена этот матч стал 700-м в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Детройт" – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Adios Amigos R...

У-ха-ха, это было круто! Не, ну а что? Всем можно, а нам нельзя что-ли? 3натно опустили некствана сотоварищи. Детройт скорее жив, чем мёртв, кароч. А вот ребята с северного Саскачевана могут смело уже начинать борьбу за очередного намба вана...)) Спартак победил, Тройт победил. Вечер удался:%))

03:02

samsam

Всухую. Вместе писать нужно.

02:55