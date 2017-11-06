"Детройт" всухую победил "Эдмонтон" в 700-м матче Нильсена в НХЛ

"Детройт" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" потерпели 9-е поражение в этом сезоне и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице "Запада".

В этой встрече по шайбе забросили Франс Нильсен, Густав Нюквист, Мартин Фрк и Энтони Манта. Отметим, что для Нильсена этот матч стал 700-м в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Детройт" – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)