"Детройт" в серии буллитов дожал "Оттаву"

"Детройт" одержал победу над "Оттавой" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время у "Ред Уингз" отличился нападающий Мартин Фрк, в составе канадского клуба – Дерик Брассар. Победный буллит на счету Франса Нильсена.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Детройт" – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фрк - 2 (Ларкин), 57:26 - 0:1. Фанеф - 1, 58:09 - 1:1.

Победный буллит: Нильсен.

Вратари: Андерсон - Ховард.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 38 (11+14+11+2) - 30 (10+14+4+2).

8 октября. Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).