"Детройт" в овертайме обыграл "Нью-Джерси" Калинина

"Детройт" на выезде обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился со счетом 5:4 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий "Ред Уингз" Майк Грин.

Россиянин Сергей Калинин провел на площадке в составе "Девилз" 10 минут 53 секунды. За это время он совершил один удар.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Детройт" - 4:5 (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Мур - 4 (Зэйджак, Палмиери), 6:01 - 1:0. Нильсен - 4 (мен., Абделькадер), 7:23 - 1:1. Нильсен - 5 (Шихан, Абделькадер), 10:41 - 1:2. Каммаллери - 5 (Зэйджак), 24:06 - 2:2. Заха - 2 (бол., Беннетт, Каммаллери), 25:56 - 3:2. Ларкин - 6 (Нюквист, Зеттерберг), 39:58 - 3:3. Манта - 2 (Зеттерберг), 40:43 - 3:4. Хенрик - 4 (Куинси, Мур), 54:49 - 4:4. Грин - 4 (Нильсен, Манта), 63:18 - 4:5.

Вратари: Шнайдер (54:20 - 54:49) - Ховард (Мразек, 11:31).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 19 (5+10+4+0) - 33 (12+10+8+3).

Наши: Калинин (10:53/1/0) - -.

Нью-Джерси. Prudential Center.