"Детройт" уступил "Оттаве"

"Детройт" на своем льду проиграл "Оттаве" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Ред Уингз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Оттава" - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Тирни - 4 (Дзингел), 8:19 - 0:1. Шабо - 9 (Уайт, Бедкер), 13:57 - 0:2. Гленденинг - 5 (Бертуцци, Расмуссен), 18:20 - 1:2. Ларкин - 14 (Нильсен, Крунвалль), 32:08 - 2:2. Стоун - 16 (Эллиотт), 47:08 - 2:3. Тирни - 5 (бол., п.в., Шабо, Дзингел), 59:42 - 2:4.

Вратари: Ховард (57:40 - 57:52, 58:28 - 59:42) - Андерсон.

Штраф: 11 - 9.

Броски: 28 (11+11+6) - 32 (10+9+13).

15 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.